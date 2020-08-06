Emniyet Müdürü Zeybek, denetimlere katıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan korona virüs yayılımını engellemek amacıyla yapılan denetimleri yerinde inceledi.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal mesafeyi muhafaza etmek ve insanlar arası kişisel teması azaltmak amacıyla “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdür Zeybek ve Şehitkamil Kaymakamı Kalaylı kentte bulunan işyerleri, marketler, semt pazarları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kafeterya ve lokanta gibi yaşam alanları ile cadde ve sokaklarda alınan tedbirleri yerinde incelendi.

Emniyet Müdür Zeybek, denetimlerde vatandaşlara herhangi bir sağlık problemi ve cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.