Demir atölyesindeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, demir atölyesinde yapılan kaynak sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralanan 5 işçiden durumu ağır olan Suriye uyruklu

Abdurrahim Cuma (22), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde, Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde meydana geldi. Demir parçalara kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü, patladı Patlamada atölyede çalışan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürek tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören işçi Abdurrahim Cuma, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu işçinin cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-08-06 16:05:13



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