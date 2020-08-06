Adam Voleybol’dan transfer atağı

Yeni sezonda ilk kez Kadınlar 1. Lig’de mücadele edecek olan Adam Voleybol Spor Kulübü transferde atağa geçti. Takımın başına çok deneyimli eski milli antrenör Şükrü Çobanoğlu’nu getiren sarı lacivertliler kadrosuna 9 kaliteli oyuncu kattı.

Gaziantep’i bu sezon TVF kadınlar 1. Lig’inde temsil edecek olan Adam Voleybol takımı kadrosunu oluşturmaya başladı. Sarı lacivertli takım şu ana kadar smaçör Yıldız Begüm Kanat, orta oyuncu Aslı Türker, orta oyuncu Gülcan Tanrıverdi, pasör Tuğçe Atıcı, pasör Çisil Oygüç, libero Sedef Sazlıdere, smaçör Kübra Tanrıkulu, smaçör Deniz Üstünsoy ve yabancı oyuncu olarak Ukraynalı smaçör Oleksandra Bytsenko ile anlaşmaya vardı.

Takım Şükrü Çobanoğlu’na emanet

Adam Voleybol Kulübü 2020/2021 sezonunda 5. Kademe milli antrenör Mehmet Şükrü Çobanoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

11 Ocak 1956 Gaziantep doğumlu olan Çobanoğlu,20 yıl Ziraat Bankası Spor Kulübü’nde teknik direktör olarak görev yaptı. 17 yıl aralıksız Avrupa Kupalarında yer aldı. Türkiye ligi 2’ncilik, 3’üncülük ve 4’üncülük dereceleri yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupası şampiyonlukları yaşadı. Avrupa kupalarına da sayısız kez çıkan yeni başantrenör Şükrü Çobanoğlu, 100’den fazla A Milli Takım başantrenörü olarak; ümit, genç, yıldız milli takımlar kategorilerinde antrenörlük yaptı. Balkan şampiyonluğu ve Akdeniz oyunları 3’üncülüğü sevincini yaşadı. 20132015 yılları arasında Gaziantep Şahinbey Belediye Spor takımını çalıştırdı. Türkiye 1’inci lig şampiyonluğu ardından Efeler Ligine çıkarak mücadelesine devam etti. Çobanoğlu aynı zamanda TVF teknik kurulu üyesi olarak da çalışmaya devam ediyor.

“Spor şehri Gaziantep’e katkı sağlayacağız”

Adam Voleybol Spor Kulübü Başkanı Hatice Bilginsoy, Gaziantep’i TVF Kadınlar 1. Lig’inde başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Bilginsoy, “Bu ligde ilk kez mücadele edeceğiz. Kadromuzu oluştururken işe teknik heyetle başladık. Takımımızın başına deneyimli bir isim olan Şükrü Çobanoğlu’nu getirdik. Daha sonra ise bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncularla anlaşma sağladık. Şu ana kadar 9 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Birkaç oyuncu daha alarak kadromuzu oluşturmuş olacağız. Gaziantep spor şehri olma yolunda ilerliyor. Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Fatma Şahin’in bu konuda büyük çabaları var. Bizlerde kadın voleybolu branşıyla ne kadar fayda sağlayabilirsek, şehrimiz için o kadar faydalı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah çok güzel bir sezon bizleri bekliyor” dedi.

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