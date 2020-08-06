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Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki Hüseyin ailesine kavuştu 5 gündür kayıp olan Hüseyin Alpak’ın ailesine maddi destek olmak için evden çıkıp çalışmaya gittiği öğrenildi

İHA

Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki Hüseyin ailesine kavuştu 5 gündür kayıp olan Hüseyin Alpak’ın ailesine maddi destek olmak için evden çıkıp çalışmaya gittiği öğrenildi

Şanlıurfa’da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu. Kaybolduktan Hüseyin Alpak’ın babasına maddi olarak yardımcı olmak için evden ayrıldığı ortaya çıktı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Mürdümüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüs terminalinde bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından özlemle beklediği oğlunun elinden tutarak emniyetten çıkan baba Salih Alpak ve oğlu Hüseyin’in mutluluğu gözlerinden okundu.
Baba Alpak, oğlunun bulunduğu için yaşadığı mutluluğu basın mensuplarına anlattı. Oğlunun çalışmak için Eskişehir’e gitme kararı aldığı ve evden ayrıldığını belirten baba Salih Alpak, “Ara sıra bana da ‘baba ben gidip çalışayım yeterince paramız yok’ diyordu Allah razı olsun Gaziantep Emniyeti görmüş almışlar çok da iyi bakmışlar. 5 günde içimiz kan ağladı her şey geldi aklımıza. Buluştuğumuzda ‘baba beni bir daha bırakma, seni çok seviyorum’ dedi ben de seni çok seviyorum oğlum dedim. Bizim devletimiz kadar güzel bir devlet yoktur bunu ben anladım” dedi.
5 gün sonra polisler tarafından bulunan Hüseyin Alpak ise, ailesine destek olmak için evden çıktığını ama bir daha yapmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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