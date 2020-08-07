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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanko Üniversitesi tanıtım günlerine büyük ilgi

İHA

SANKO Üniversitesi Tanıtım Günleri, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor. Üniversite eğitimini sağlık alanında almak isteyen öğrenciler velileri ile SANKO Üniversitesi Tanıtım Günleri'nde, tanıtım ofisini ziyaret ederek, bilgi alıyor.

Sanko Üniversitesi tanıtım günlerine büyük ilgi

SANKO Üniversitesi Tanıtım Günleri, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor. Üniversite eğitimini sağlık alanında almak isteyen öğrenciler velileri ile SANKO Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde, tanıtım ofisini ziyaret ederek, bilgi alıyor.
Ziyarete gelen aday öğrenciler ve velileri, sosyal mesafe gözetilerek bölümlerin öğretim görevlilerinden birebir bilgi alırken, üniversitenin burs, harçlık ve indirimleri konusunda ilgililerle görüşme ve üniversitenin fiziki teknolojik altyapısını da görme şansı buluyor.
ÖSYM tercihleri sonucu SANKO Üniversitesi programlarının burslu kontenjanlarına yerleşen öğrenciler ücretsiz eğitim veya yüzde 25 indirimden faydalanabilir. Şehit ve gazi çocukları durumlarını belgelendirmeleri halinde yüzde 50 indirimden yaralanabilirken, her sene sonunda sınıfında en başarılı ilk üç öğrenciye, bir sonraki sene uygulanmak üzere birinciye yüzde 40, ikinciye yüzde 35, üçüncüye ise yüzde 30 başarı bursu verilmektedir.
Üniversite tercihinde SANKO Üniversitesi’ni ilk sırada tercih eden öğrencilere sadece ilk yıl için (diğer burslara ek olarak) yüzde 10 İlk Tercih İndirimi, SANKO Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören kardeş öğrencilerden, ikinci ve daha sonraki kardeşlere yüzde 10 Kardeş İndirimi, her yıl ağustos ayından önce ücretin tamamının yatırılması halinde yüzde 5 Erken Ödeme İndirimi uygulanmaktadır.
Milli Sporcuların SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerinden birine yerleşmeleri halinde, her bölümden birer öğrenci olmak üzere (birden fazla öğrenci olması halinde en yüksek Merkezi Yerleştirme Puanı ile SANKO Üniversitesi’ne yerleşen öğrenciye burs verilecektir) toplamda üç öğrenci için eğitimöğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında Milli Sporcu Bursundan yararlanabiliyor.
SANKO Okulları’ndan mezun öğrencilere ve SANKO çalışanlarının çocuklarına ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.
LYS sonuçlarına göre verilen ek burslar
SANKO Üniversitesi’ne yerleşen ilk bin’den gelen öğrencilere yüzde 100, bin 13 bin aralığından gelen öğrencilere yüzde 75, 3 bin 110 bin aralığından gelen öğrencilere ise yüzde 50 eğitim öğretim ücret muafiyeti uygulanmaktadır.
Bunlara ek olarak yılda 8 ay olmak üzere SANKO Üniversitesi’ne ilk 100’den gelen öğrencilere 3 bin TL/Ay, ilk 101500 aralığından gelen öğrencilere 2 bin 500 TL/Ay, ilk 501bin aralığından gelen öğrencilere 2 bin TL/Ay, ilk 10015000 (5000 dahil) aralığından gelen öğrencilere 1500 TL/Ay harçlık verilmektedir.
Üniversite ana binası giriş katında hizmet veren SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, hafta içi 09.0017.00, hafta sonu (CumartesiPazar) ise 10.0015.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. SANKO Üniversitesi hakkında www.sanko.edu.tr adresinden ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak veya 0 530 919 2765 numaralı whatsapp hattından iletişim kurarak da bilgi alınabilmektedir.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 20202021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

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