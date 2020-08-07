Motosikletli kapkaççılardan 1'i yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 ayrı kişinin çanta ve telefonunu çalıp, motosikletle kaçan 2 şüpheliden biri yakalanıp, tutuklandı.

Haziran ve temmuz aylarında Deniz ve Cengiz Topel mahallelerinde 2 kişi, polise başvurup çanta ve telefonlarının çalındığını söyledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerde, 2 şüphelinin kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçtığını saptadı. Ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Baskınlarda ismi açıklanmayan şüphelilerden birisi yakalanırken, diğeri ise bulunamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-07 10:27:12



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