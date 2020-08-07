Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

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Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Öte yandan, kentte yapılan asayiş uygulamalarında ise 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. Araması olan 70 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 541 gram uyuşturucu madde ve 70 adet uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız silah 33 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 4 adet kartuş, 2 adet çalıntı araç, 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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