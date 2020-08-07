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Dondurma kutusunda toprak sattılar

DHA

Dondurma kutusunda toprak sattılar


Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te zabıta ekipleri, yol kenarında aracın bagajında paketli dondurma satan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Ekiplerin denetim yaptığı bir araçta satılan dondurma kutularının toprakla doldurulduğu görüldü.
Kentte son günlerde yol kenarında sürücülere `Maraş dondurması´ adı altında dondurma satan seyyar satıcılar arttı. Bunun üzerine dün Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu tür satış yapan kişilere yönelik denetim yaptı. Düztepe Mahallesi´nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin otomobilin bagajından dondurma satışı yaptığını gören ekipler, araçtaki dondurma paketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, kapalı kutuları açtığında içinde dondurma yerine toprak konulduğunu belirledi. Dondurma kutularına el koyan ekipler, satıcıya ve araç plakasına ceza kesti.
Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz vatandaşları bu tür olaylara karşı uyararak, "Sokakta satış yapmak zaten yasak. Biz bu tür kişilere yönelik denetimlerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın böyle yerlerden alışveriş yapmamalarını rica ediyoruz. Sağlık açısından da çeşitli çok büyük riskleri var. İnsanlar bildikleri yerlerden alışveriş yapsınlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-08-07 12:56:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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