Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polisin bağ evine yaptığı operasyonda, 139 litre sahte alkol ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakuyu Mahallesi'ndeki bağ evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, evde yaptığı aramada 139 litre sahte alkol, 434 çeşitli içki markaları bulunan boş şişe, çeşitli içki markalarına ait 900 etiket, alkol yapımında kullanılan 5 kilo eritilmiş şeker ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, evde bulunan 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-08-07 15:58:36



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