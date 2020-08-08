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SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni Sağlık bilimleri fakültesinden 180 öğrenci mezun oldu Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu: “Türkiye’nin sağlığına hizmet edecek gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Mezuniyet bir son değil, aksine yeni bir başlangıç için atılması gereken önemli ve büyük bir adım”

İHA

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden 180 öğrenci mezun oldu.

SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni Sağlık bilimleri fakültesinden 180 öğrenci mezun oldu Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu: “Türkiye’nin sağlığına hizmet edecek gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Mezuniyet bir son değil, aksine yeni bir başlangıç için atılması gereken önemli ve büyük bir adım”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden 180 öğrenci mezun oldu.
Korona virüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Türkiye’nin sağlığına hizmet edecek gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle 2013 yılında üniversitemizi kurarken duyduğum heyecanın çok daha fazlasını yaşıyorum. Bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim” dedi.
Öğrencilerin üniversiteye başladıkları günkü gibi mezun olurken de büyük heyecan yaşadığını gözlemlediğin kaydeden Konukoğlu, “İş hayatı üniversiteden daha farklı, üniversitede öğrendiğiniz bilgileri iş hayatınızda uygulayacağınız bir döneme giriyorsunuz” ifadelerine yer verdi.
Öğrencileri hata yapmaktan korkmamaya ve başarmak için tekrar tekrar denemeye çağıran Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sizler hayata atılıyorsunuz, yolunuz açık olsun. Sizlere önerim hastalarınıza anneniz, babanız, kardeşiniz hatta en yakın arkadaşınız gibi davranın. Hastalarınıza bu görüşle bakarsanız daha başarılı olacaksınız. Güler yüzlü olun ve yüzünüzü asla asmayın. Bundan sonraki yaşamınızda yapacağınız çalışmalar ve ülkemize vereceğiniz hizmetlerle yüzümüzü güldüreceğinizden eminiz. Hepinize güveniyorum. Sizlerle her zaman el ele olacağız, hepinizi tek tek kutluyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise, SANKO Üniversitesi’nin, SANKO Holding’in 100 yılı aşkın deneyim, bilgi ve güvenilirliği ile sağlam temeller üzerine inşa ettiği, her yıl çıtasını biraz daha yükselterek sadece Gaziantep’ten değil, bölgemizden, ülkemizden ve komşu ülkelerden de öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerin çocuklarını güvenle emanet ettiği bir eğitim yuvası olduğunu söyledi.
Üniversitenin temelleri atılırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmetini en üst düzeyde verebilecek sağlık profesyonellerini, tüm dünyada görev yapacak donanım, bilgi ve tecrübeyle yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Dağlı, “Sağlık Bilimleri Fakültemizde üçüncü dönem mezunlarımızı veriyoruz. İnanıyoruz ki bundan önceki mezunlarımız gibi bu yıl mezun olan gençlerimiz de bu hedefimizin ne kadar doğru ve başarılı olduğunu bir kez daha gösterecekler” şeklinde konuştu.
Velilerin heyecanına ortak olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Yetişmiş birer sağlık profesyoneli olarak ülkemizin farklı yerlerinde göreve başlayacak çocuklarınızın başarısında gösterdiğiniz emek ve katkılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Onlarla ne kadar gurur duysanız yeridir” ifadelerini kullandı.
Bilginin çok çabuk eskidiği bu çağda, mesleğinde başarılı olmayı ve özellikle kariyerini akademik anlamda sürdürmeyi isteyenlerin özgüveni ve kendisine saygısının ışığında değişime ve bilgiye açık olmaya, kendilerini sürekli geliştirmeye ve hedeflerine odaklanmaya çağıran Prof. Dr. Dağlı, mezun öğrencilere devamla şöyle seslendi:
“Ne olursa olsun, aklın ve ilmin aydınlattığı yoldan ayrılmadan, öğrendiğiniz bilgiler ve ailelerinizin rehberliği ile çalışma hayatında başarılı olmanızı diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kapılarımız ve yüreklerimiz, sizler için daima açık. Mezuniyet bir son değil, aksine yeni bir başlangıç için atılması gereken önemli ve büyük bir adım. Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin çünkü sizi önemseyen ve başarılarınızla gurur duymaya hazır kocaman bir aileye mensupsunuz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, bizim bütün ümidimiz siz gençlerimizde. Ancak sizlerin başarılarıyla daha aydınlık, daha güvenli bir yolda yürüyebiliriz. Sevgili çocuklarım! Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin”
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu korona virüs salgını nedeniyle bu yıl mezuniyet törenini yüz yüze yapamadıkları için üzgün olduklarını belirterek sözlerine başladı.
Bu öğretim yılı sonunda altıncı yılı geride bırakarak, üçüncü mezunları vermenin heyecanını yaşadıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Pasinlioğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Fakültemizde; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerimizde halen 588 öğrencimiz eğitimini sürdürmektedir. Bu yıl üç bölümümüzden toplam 180 öğrencimizi mezun ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimi için gerek üniversite yönetimi gerekse akademik ve idari kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Bu çabamız neticesinde öğrencilerimizin, mesleki ve insani olarak en iyi şekilde donatıldıklarını düşünüyorum. Bu noktada velilere ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. SANKO farkına güvenen, üniversitemizi tercih ederek çocuklarını bizlere emanet eden öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ederken, çocuklarımızın mezuniyetinden dolayı da tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerim; dört yıl boyunca çok yoruldunuz ve başardınız. Mezuniyetinizden dolayı hepinizi gönülden kutluyor, mesleğinizde başarılar, özel hayatınızda mutluluklar diliyorum. Sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu bilerek, bizleri her zaman arayabilirsiniz. Yolunuz açık olsun.”
Fakülte birincisi
Fakülte birincisi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Hatice Ebru Ağar, ikincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Zeynep Özkarslı ve üçüncüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Neriman Kuzudişli oldu.
Fakülte birincisi Ağar yaptığı konuşmada, fakülteyi ve bölümü birinci olarak bitirmenin mutluluk ve gururunu yaşadığına dikkat çekerek, duygularını şöyle dile getirdi:
“Başarımın en büyük mimarları, maddi manevi her an yanımda olan, bana güç veren, beni çalışkan, dürüst ve sorumluluk sahibi bir birey olarak yetiştiren sevgili aileme, dört yıllık eğitim sürecimde başarıma değer verip bana her yıl eğitim bursu veren Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve tüm Konukoğlu ailesine, Sayın Rektörüme, Dekanıma, başta Prof. Dr. Arzu Tuna olmak üzere çok kıymetli hocalarıma, değerli arkadaşlarıma ve çok kıymetli SANKO ailesine bütün gereken önemli etkenlerdir. Edindiğimiz meslek bilinci ile topluma hizmet verirken, insanlara ve tüm ekip arkadaşlarımıza ırk, din, dil, cinsiyet, mezhep, zengin, yoksul sınıf ayrımı yapmadan tedavi ve bakım sağlayacağız. Bugünden sonra her birimiz edindiğimiz meslek doğrultusunda hayata atılıyoruz. Meslek sevgisi, ahlakı ve bilinci; onu başarılı şekilde icra edebilmemiz için sahip olmamız . Gelecekte SANKO Üniversitesi yıldızını gururla taşıyacağımıza, bilimden uzaklaşmayacağımıza, araştırarak, sorgulayarak, sorumluluk alarak dürüst, adaletli ve ahlaklı hizmeti tüm ulusumuza vereceğimize, işin iyisini değil en iyisini yapacağımıza, üniversitemizin bize sağladığı nitelikli eğitim ve sayısız olanak sayesinde Türk Ulusunun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında emin adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum.”
Mezun olan arkadaşlarını tebrik ederek, başarılar dileyen Ağar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.’ İstiklal ve istikbalimiz için çıktığım bu yolda var gücümle çalışacağıma sizlerin huzurunuzda söz veriyorum. Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın. Ufkumuz geniş olsun” diyerek sözlerini tamamladı.
Fakülte ikincisi
Fakülte ikincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Zeynep Özkarslı, “Bu başarı için çaba harcamadığımı söyleyemem. Ama bu başarının asıl sırrının beslenme ve diyetetik bölümünü severek seçip, severek okumak olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Özkarslı, “Sevdiği işi yapan, yaptığı işi seven, en çok istediği işin peşinden gitmiş bir insan olabilmek başarıların en büyüğüdür. Umarım meslek hayatımızda başarıların en büyüğüne ulaşırız. Bu dileğim bugün benimle aynı duyguları paylaşan tüm mezun arkadaşlarım içindir” diyerek mutluluğunu ifade etti.
Fakülte üçüncüsü
Fakülte üçüncüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Neriman Kuzudişli ise şöyle konuştu:
“Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir demiş büyük alim İbni Sina. İyi bir eğitim hayatın genişliği demek, sonsuzluk, demek, devlet demek; ülkemize sahip çıkacak bir meslek alanında yeterli bilgi düzeyine sahip, uzmanlaşmış nesiller demek. Bu bağlamda bizlere sadece verdikleri eğitimle değil; tecrübeleri, özverileri ve çok sıcak ilgileri için başta rektörümüze, dekanlarımıza, bölüm başkanımıza ve hocalarımıza şahsım ve bölümdeki arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.”
Tören, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna’nın bölüm öğrencilerine meslek antlarını okumalarının ardından, keplerin atılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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