Uzman görüşü almadan tercih yapmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman görüşü almadan tercih yapmayın

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarının doğru ve isabetli tercih yapmaları için "Tanıtım ve Tercih Günleri" düzenledi. Uzman akademik kadrosu ve tercih danışmanlarıyla, adaylara doğru meslek seçimi ve kariyerleri için hizmet verecek olan HKÜ, 14 Ağustos'a kadar Üniversite adaylarını tüm sağlık tedbirlerinin alındığı Gösteri ve Sanat Merkezinde ağırlayacak.

Uzman görüşü almadan tercih yapmayın

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarının doğru ve isabetli tercih yapmaları için “Tanıtım ve Tercih Günleri” düzenledi. Uzman akademik kadrosu ve tercih danışmanlarıyla, adaylara doğru meslek seçimi ve kariyerleri için hizmet verecek olan HKÜ, 14 Ağustos’a kadar Üniversite adaylarını tüm sağlık tedbirlerinin alındığı Gösteri ve Sanat Merkezinde ağırlayacak.
Yaptığı fuarlarla, düzenlediği tercih ve tanıtım dönemleriyle üniversite adaylarına destek olan HKÜ, korona virüs salgını döneminde de bu hizmetleri vermeye devam ediyor. 3 bin 500 kişilik HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde, adaylar ve veliler, Sağlık Bakanlığının dikkat çektiği kurallara göre alana kabul ediliyor. Adaylara tercihleri konusunda yol gösteren uzman tercih danışmanları ve akademisyenler; üniversite adaylarını bölümler, fakülteler ve kampüs imkanları hakkında bilgilendiriyor. Gaziantep’e gelemeyen öğrenci adaylarımız ise, aday.hku.edu.tr’den online olarak akademisyenlerle görüşme fırsatı yakalıyor.
Üniversite adaylarının dikkat etmeleri gereken noktalara değinen HKÜ Arş. Gör. Özgür Osman Demir, adaylara tercihler konusunda bilgiler vererek, ”Çok uzun bir maratonun ardından öğrenciler için son düzlüğe girildi. Yıllarca verilen emekleri taçlandırmak için tercih süreci başladı. Peki yıllarca verilmiş olan bu emeğin karşılığı olarak elimizde olan puanla şimdi ne yapacağız? Bugüne kadar aday öğrenciler, kendilerine verilen soruları çözdüler ancak şimdi soruyu sorma sırası onlara geldi. “Hangi bölüm? Hangi üniversite?” Bu sorunun doğru cevabını bulmak için adayların dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar üzerinde durmakta fayda var” dedi.
Doğru ve yanlış tercih konusunda da bilgi veren Özgür Osman Demir, ”Bu sorular öğrenciler tarafından farklı şekillerde cevaplanmaktadır. İlk cevaplardan bir tanesi “Ah şu şehirden bir kurtulabilsem” düşüncesi. Sınav sürecinde sınavın getirdiği stresi birçok şeye genellemek en büyük alışkanlıklardan birisi. Tabi bu genellemeden yaşanılan şehir de nasibini almakta. Bir an önce buradan uzaklaşıp gitme düşüncesi acil ve hatalı bir karar almanıza neden olup hayatınızda derin izler bırakabilir. Sonradan zorluk çıkaracak bir diğer tercih tipi ise “Ben arkadaşımla şu üniversitede okuyacağım” düşüncesidir. İki yakın arkadaş arasında ve özellikle flört ilişkisi olan öğrenciler arasındaki bu yaygın düşünce ilerde geri döndürülemez bir karar haline gelebilir. O arkadaşı için, ilgi duymadığı ve mutlu olamayacağı bir bölümde okuyan öğrenci, hele bir de üniversite yıllarında olası bir ayrılık yaşayınca aslında ne kadar hatalı bir karar verdiğini fark ediyor, ama artık çok geç olmuş oluyor. Bir diğer tercih tipi ise “ailem bunu çok istiyor, ben de burada okuyayım bari” düşüncesi. Kuşkusuz ailelerimiz bizler için her zaman en iyisini ister ve çocuklarının gelecekte en güzel yerlerde olmasını umut eder. Ancak bazı aileler bu istek ve yardım durumunu abartıp mutlak bir tercihe doğru aday öğrenciyi sürüklüyor. Bu duruma bir süre direnen öğrenci sonradan kabul etmek zorunda kalabiliyor. Her yıl birçok öğrenci sırf bu durumdan dolayı bölümlerini ve üniversitelerini bırakıp sınava tekrar hazırlanıyor. Siz de onlardan birisi olmak ister misiniz” ifadelerini kullandı.
En doğru ve en iyi tercihin adayın kendini tanıyarak yaptığı tercih olduğunu kaydeden Demir, “Peki bir insan kendini nasıl tanır? Kendini tanımak aslında görünenden zor bir iştir. Örneğin kendinizi tanıtan 20 tane sıfat yazın denilse, hemen art arda söylemekte zorlanırsınız. Bu sebeple aday öğrencinin iyi bir gözlemci olması gerekiyor. İlgileri neler, hangi konularda yetenekli, nelere daha fazla değer veriyor. Bunları tanımlaması lazım. Bazen bu da çok zor olabilir. Bu tip durumlarda öğrencilerin neleri yapamayacaklarını sıralamaları başlangıç için iyi olabilir. Örneğin, “ben el becerisi gerektiren işlerde çok zayıfım” diyen birisi kendini tanıma yolunda bir adım atmış olacaktır. Kendini tanıyan aday için bir sonraki aşama “bölümleri tanımak” olacaktır. Aday öğrenci hedeflediği bölümler ile ilgili olabildiğince çok bilgi toplamalı. Bu amaçla o mesleği yapan kişilerden, o bölümde okuyan öğrencilerden veya bölümde ders veren akademisyenlerden yararlanabilir. Bölümleri de iyice inceleyen aday için bu aşamadan sonra sorulacak soru “Peki bu mesleklerden hangisi benim için daha uygun” sorusudur. Bu aşamada, bir veya iki bölüm netleşerek kendi içinde bir sıralamaya girecektir. Kendini tanıyarak, bölümleri inceleyen ve kararı daha belirginleşen bir öğrenci için bir sonraki aşama ise bu bölümü “hangi üniversitede” okuyacağıdır. Üniversiteler arasındaki farkı sadece kılavuzda yer alan puana göre değerlendirmek bu aşamada yapılabilecek en büyük hatadır. Tabi ki belirli puan aralığındaki üniversiteler aday öğrencinin tercih listesinde yer alacak. Ancak bunlar arasındaki sıralamayı öğrencinin kendi belirleyeceği ölçütler ile yapması en doğru yollardan birisidir. Üniversite tercihinde aday için en önemli kriterlerin başında akademik kadro gelmelidir. Eğitim verecek kadronun tercih edilecek alanda uzman olması, alınacak eğitimin de iyi olması anlamına gelmektedir. Buna ek olarak öğrenciye sağlanan burs ve konaklama imkanı, yurtdışı bağlantıları gibi aday öğrenci için önemli olan diğer faktörler de detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu ölçütlerle birlikte artık aday öğrenci, kendi puanı doğrultusunda en doğru sıralamayı yapmış olacaktır. Tercih listesini hazırlarken bir diğer önemli husus ise bölüm bazlı tercihler yapmaktır. Bazı öğrencilerin tercih listesi incelediğinde şöyle bir hatayla karşılaşılır; Örneğin 1. tercih X Üniversitesi İşletme, 2. Tercih X üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 3. Tercih Y Üniversitesi İşletme. Bu tip yapılan bir tercih yukarıdaki süreçlerden bağımsız olarak sadece puan ve öğrencinin sıralamasına göre yapılmış bir sıralamadır. Doğru tercihte bölümler arasına başka bölümler girmez çünkü asıl tercih edilen şey bölüm yani meslektir. Bu örnekteki öğrencinin 2. tercih sırasına yine işletme yazmış olması, onun daha doğru bir tercih yapmış olabileceğinin göstergesidir” diye konuştu.
“Doğru tercih için öğrencin önce kendini tanıması, ardından tercih edeceği bölümleri tanıması ve bu bölümü okumak istediği üniversiteyi belirlemek için puanı doğrultusunda tercih sıralamasını yapması gerekmektedir” diyen Demir, böylece sadece puana göre bir tercih yapılmayarak kişinin kendisine özgü bir tercih listesi ortaya çıkmış olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni Sağlık bilimleri fakültesinden 180 öğrenci mezun oldu Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu: “Türkiye’nin sağlığına hizmet edecek gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Mezuniyet bir son değil, aksine yeni bir başlangıç için atılması gereken önemli ve büyük bir adım”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni Sağlık ...
Gümüş altınla yarışıyor
YEREL HABERLER Gümüş altınla yarışıyor
Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini ...
Kalp krizi geçiren uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı
Gaziantep’te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 11 yaralı
Hırsızlar tek tek güvenlik kamerasına ve polise yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar tek tek güvenlik kamerasına ve polise ...
Büyükşehir’den havuz işletmelerine eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den havuz işletmelerine eğitim
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini ...
Yeni nesil ışın tedavisi ile kanser hastaları kanserden korkmasın
YEREL HABERLER Yeni nesil ışın tedavisi ile kanser hastaları ...
GSO'da makine, metal laboratuvarı ve ısıl işlem merkezi kurulumu için işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GSO'da makine, metal laboratuvarı ve ısıl işlem ...
Gaziantep’teki insan yoğunluğu ürkütüyor Vaka sayılarının artış gösterdiği kentte vatandaşları ne korona ne de cezalar evde tutabiliyor
YEREL HABERLER Gaziantep’teki insan yoğunluğu ürkütüyor Vaka ...
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep polisinden bağ evine film gibi sahte içki operasyonu Operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi 5 şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden bağ evine film gibi sahte içki ...
Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı
Saman yüklü TIR yandı
YEREL HABERLER Saman yüklü TIR yandı
Pandemiye karşı yeni dönemde önemli çözüm Büyükşehir altyapısıyla oluşturulan çağrı merkezi hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Pandemiye karşı yeni dönemde önemli çözüm Büyükşehir ...
Dondurma kutusunda toprak sattılar
YEREL HABERLER Dondurma kutusunda toprak sattılar
Uyarılara aldırış edilmeyince polis düğünü sonlandırdı
YEREL HABERLER Uyarılara aldırış edilmeyince polis düğünü ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Türkiye 37.’si, Başkan Fadıloğlu’na Teşekkür Etti
YEREL HABERLER Türkiye 37.’si, Başkan Fadıloğlu’na Teşekkür Etti
Radyoda dinlediği reklam kabusu oldu Emekli olayım derken parasından olan kadın, başkaları da aynı tuzağa düşmesin diye mücadele veriyor
YEREL HABERLER Radyoda dinlediği reklam kabusu oldu Emekli olayım ...
Motosikletli kapkaççılardan 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli kapkaççılardan 1'i yakalandı
Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye 'maske' ve 'mesafe' tutanağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye 'maske' ve 'mesafe' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X