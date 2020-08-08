Gaziantep'te 2 bin 598 kişiye koronavirüs cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 598 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik kent genelinde denetimlerin yapıldığı vurgulandı. Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde de tedbirlere aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği saptanan 2 bin 598 kişiye idari yaptırım uygulandı. Polislerin denetlediği 787 iş yerinden de 21'ine tedbirlere aykırı hareket ettiği için ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-08 11:51:38



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