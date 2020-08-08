5 ev ve 1 iş yerini soyan hırsızlık şüphelileri, tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 5 ev ve 1 işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Kapısını açamadıkları işyerine tüfekle ateş ederek soyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te, farklı semtlerdeki 5 ev ve 1 işyerinde hırsızlık meydana geldi. Gelen hırsızlık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüphelinin bazı evlere tırmanarak girip hırsızlık yaptığını, bir işyerinin de kepenklerini açamayınca tüfekle ateş edip camını kırarak içeri girdiğini belirledi. Polisler, adresleri belirlenen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-08 12:31:23
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