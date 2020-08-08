Gaziantep'te kurallara uyulmuyor



Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayısında artış yaşanan iller arasında olan Gaziantep´te tüm uyarılara ve yaptırımlara karşın vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında gösterilen Gaziantep'te hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişiler kentin ana cadde ve çarşıların bulunduğu bölgelerde sosyal mesafe kuralını ihlal edip, maskelerini çenelerine ve kollarına takarak günlük yaşamlarına devam ediyor.

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yapıyor. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ise idari yaptırım uyguluyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-08-08 14:55:56



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