Şehitkamil’de yeni üretim sahası oluşturuluyor Fadıloğlu, alanda incelemede bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Et Borsası ve Et Hali’nin bulunduğu bölgede açılan yeni yolları yerinde inceledi. Yol açma çalışmalarının tamamlama aşamasına getirildiğini kaydeden Fadıloğlu, “Gaziantep; üretmeye, ihraç etmeye devam edecek” dedi.

Vatandaşların ikamet edeceği alanlarda açtığı nitelikli yolların yanı sıra üretimin artarak devam etmesi için yeni üretim sahaları oluşturmak adına da yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Et Borsası ve Et Hali’nin civarında açılan yolları yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Göreve başladığı andan bugüne Gaziantep’te çok sayıda yeni üretim alanı oluşturan Fadıloğlu, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Bölgede yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığı bilgisini paylaşan Fadıloğlu, altyapı kuruluşlarının yapacakları çalışmanın ardından yapacak asfalt çalışmalarıyla en kısa sürede yeni üretim alanlarını milletin kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Bölgede yolu açılmamış nokta bırakmadık

Yaptığı inceleme sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 25 Aralık Sanayi Sitesi ve Plastikçiler Sanayi Sitesi’nin olduğu bölgede, bir ucu Nizip Yolu’na, bir ucu otoyola, diğer tarafı da KÜSGET’e dayanan noktadaki yol çalışmalarımızın artık son noktasına geldik. Her zaman söylediğimiz gibi Şehitkamil ve Gaziantep; üreten, ihracat yapan, ticaret hacmi her geçen gün artan bir şehir. Bu şehirde yalnızca konut alanları üretmemek gerekiyor. Diğer taraftan da imalata yönelik, ticarete yönelik alanlar üretmek gerekiyor. Şu an çalışma yürütülen alan, Gaziantep Et Borsası ve Et Hali ile birlikte diğer sektörlerin yer aldığı yoğun bir iş alanı. Bizim de bu noktada yolu açılmamış bölge kalmaması noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar, tamamlanma noktasına geldi. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ile birlikte çalışarak önce biz, alanda açılacak yolların kotlarını belirliyoruz. Daha sonra da altyapı kuruluşları altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Biz şu anda bu bölgede yolu açılmamış nokta bırakmadık. Bundan sonraki süreçte altyapı kuruluşları, altyapı çalışmalarına devam edecek. Bundan sonraki süreçte de inşallah asfaltlarıyla birlikte bu bölgeyi de milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Gaziantep; üretmeye, ihraç etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

