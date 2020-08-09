Otomobil ve motosiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 4 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziantep’te meydana gelen 4 Oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Çalınan araçlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.