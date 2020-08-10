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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni Mütevelli heyet başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Mezuniyet ile sizlerle bağımız kopmayacak, yaşamınız boyunca yanınızdayız” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Sizlerden tek isteğimiz çalışmalarınız ve davranışınızla tıp dünyasına örnek olmanızdır” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Doktorluğun ne kadar kutsal bir meslek olduğunu salgın döneminde herkes çok iyi anladı. başarılar diliyorum” Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Bizlerden aldığınız etik değerlerinizden asla taviz vermeyin”

İHA

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 2013 yılında kurulan ve 20142015 akademik yılında eğitime başlayan SANKO Üniversitesi'nde tıp dünyasına 32 yeni hekim kazandırmanın gururu yaşanıyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni Mütevelli heyet başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Mezuniyet ile sizlerle bağımız kopmayacak, yaşamınız boyunca yanınızdayız” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Sizlerden tek isteğimiz çalışmalarınız ve davranışınızla tıp dünyasına örnek olmanızdır” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Doktorluğun ne kadar kutsal bir meslek olduğunu salgın döneminde herkes çok iyi anladı. başarılar diliyorum” Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Bizlerden aldığınız etik değerlerinizden asla taviz vermeyin”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 2013 yılında kurulan ve 20142015 akademik yılında eğitime başlayan SANKO Üniversitesi’nde tıp dünyasına 32 yeni hekim kazandırmanın gururu yaşanıyor.
Mezuniyet yemin töreni, tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle, sosyal mesafe dikkate alınarak SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Zeynep Rumeysa Yoldaş’ın sunuculuğunda SANKO Üniversitesi Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Törene, SANKO Holding Onursal Başkanı ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ile Mütevelli Heyet Üyeleri Sami Konukoğlu, Dr. İbrahim Konukoğlu, Ali Konukoğlu, Gürkan Tural ve İhsan Akyol uzaktan erişim üzerinden katılım gösterdi.
Rektör Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ve Tıp Fakültesi Sınıf Koordinatörleri sosyal mesafe kuralına uyarak törene katıldı.
Öğrenci velilerinin uzaktan erişimle izlediği törende konuşan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tıp fakültesinin ilk mezuniyet ve yemin törenine tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Konukoğlu, 10 yıl önce hayal bile edemeyeceği tablonun içerisinde yer almaktan gururlu olduğunu belirterek, “Mezuniyet ile sizlerle bağımız kopmayacak, yaşamınız boyunca yanınızdayız. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda alacağınız başarılı sonuçlarla SANKO Üniversitesi’nin adını daha da yücelteceğinize inanıyoruz” dedi.
Mezun öğrencileri kutlayan SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ise, “Öğrencilerimiz bizlere güvendi, yıllarca çalışarak, SANKO Üniversitesi gibi değerli bir eğitim kurumunun oluşmasına, çok değerli hocalarıyla büyük katkı sağladılar” şeklinde konuştu.
Öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyen Zeki Konukoğlu, “Sizlerden tek istediğimiz mesleğinize, kişiliğinizle, bunu daha da yücelten davranış biçiminizle, bütün tıp alemine örnek olmanızdır. Verdiğimiz emeklerin ve yaptığımız yatırımların boşa gitmediğini, bunun meyvelerini toplamış olduğumuzu görürüz. Bu hem sizleri hem de bizleri mutlu edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Doktorluğun ne kadar kutsal bir meslek olduğunu salgın döneminde herkesin çok iyi anladığına dikkat çeken SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da altı yıllık eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayarak sözlerine başladı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarını sağlık ordusunda saygın yerlerini almaları için uğurlamanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Konukoğlu, “Allah hepinizin yolunu açık etsin. Umarım çok başarılı doktorlar olarak ülkemize hizmet edersiniz” temennisinde bulundu.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, “İnsanlığa hizmet felsefesiyle çıktığımız yolda, SANKO Ailesinin desteği, şehrimizin şefkatle açtığı kucak ve emekleriniz sayesinde bilimin ışığı rehberliğinde yürüyerek üniversitemizin göz bebeği olan sizlerle bugünlere geldik” ifadelerine yer verdi.
“Sevgili aileler, çocuklarınızın başarısında, gösterdiğiniz emek ve katkılarınızdan dolayı, sizleri de canı gönülden kutluyorum. Onlarla ne kadar gurur duysanız yeridir” diyerek ailelere teşekkür eden Prof. Dr. Dağlı, mezun öğrencilere şöyle seslendi:
“Bugünün ve yarının kahramanları, Atamızın tanımıyla ‘geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri’, bugün hem bir başlangıç hem de bir ayrılış yaşıyorsunuz. Başlayacağınız hayatta, okulunuzu her hatırladığınızda göğsünüz kabarsın isterim, bu sırada emin olun bizler de sizlerin başarılarıyla gurur duyacağız. Çalışma hayatınız boyunca asla ‘önce zarar verme’ prensibini unutmayın ve bizlerden aldığınız etik değerlerinizden taviz vermeyin. Hastalarınızın sizden daima güler yüz ve şefkat beklediğini unutmayın, alçak gönüllü olun ve onların güvenini kazanın. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.”
Mezun öğrencilere, “İlk göz ağrılarımız” diye seslenen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, bu törenin bir veda olmakla beraber, hüzünden çok öğrencileri mesleğe uğurlamanın verdiği sevinç, gurur, kıvanç olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Akkın, kuruluş aşamasında tıp fakültesinde görev alan akademisyenlerle temelinde iyi ve insancıl bir hekimliğin yattığı, SANKO Tıp Ekolü oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu çalışmalar sizler ve aramıza katılan yeni akademisyenlerin katkılarıyla gerçeğe döndü. Bu ekolün önemli bileşenlerinden biri değerli öğrencilerimizdir. Bu felsefeyi sizlerden sonra gelen sınıflar için rol model olarak sizler sürdürüyorsunuz ve mesleğinizde de sürdürmeye devam edeceksiniz. Misyonumuz SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu hekim güvenirliğini sağlamaktır. Korona virüs salgını döneminde tüm intörn öğrencilerin gönüllü olarak gerekli tüm ekipmanlar sağlanarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde görev almasının gururunu yaşadık. Sevgili öğrencilerim, inandıklarınıza sonuna kadar sahip çıkın. İkincisi özgüveninize sahip çıkın. Özgüveniniz kendinizi değersiz hissedecek kadar aşağılara inmesin ancak kibir olacak kadar da yukarılara çıkmasın. Son olarak aklınıza sahip çıkın ve güvenin. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Eğer bir gün benim fikirlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin’. Tıp biliminin aydınlığı ve hekimlik sanatının ışıltısı meslek yolunda hep sizlerle birlikte olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sonsuz başarılar diliyorum.”
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Temsilcisi İntörn Dr. Muhammed Enes Göger de konuşmasında, beyaz önlüklerini giydikleri salonda hekimlik yemini etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
“Yine bu salonda ilk beyaz önlüklerimizi ustalarımız elinden giyerek bu yolculuğa başlamıştık. Hocalarımızı, büyüklerimizi düşününce daha yolun çok başındayız ancak bugün o yolun ilk aşamasını tamamladık” diyen Göğer, duygularını şöyle paylaştı:
“Bizden sonra gelenler bizlerden aldıkları fikir ve geri bildirimler ile tercihte bulunuyor. Ancak Tıp Fakültemizin ilk öğrencileri olarak biz üniversitemizin adına güvenerek ve inanarak buraya geldik. Mutlu olduğumuz, evimizde gibi hissettiğimiz çok zamanlar oldu. Hocalarımızın bizlere yaklaşımı, düşüncelerimize değer vermesi, zaman ayırıp bizleri dinlemesi her zaman değerli hissetmemizi sağladı. Altı yıl boyunca bizlerin yanında ve yardımcı olan başta rektörlüğümüze, dekanlığımıza, temel ve klinikteki tüm hocalarımıza, uzman doktorlarımıza, araştırma görevlilerimize, idari birimlerimize, hastanemizdeki tüm hemşir ve hemşirelere üniversitede ve hastanemizdeki yardımcı personelin hepsine şahsım ve dönem arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizler her zaman ilktik ve ilk olmaya devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın yönetiminde Tıp Fakültesi intörn doktorlar hekimlik andını hep birlikte okudu.
Bu arada, Mütevelli Heyet Üyesi Sami Konukoğlu tarafından SANMED Hatıra Ormanı’na yemin törenine katılan öğrenciler için 30 adet fidan armağan edildi.

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