Gaziantep'te baklavalık boz fıstık hasadı başladı



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen ve bu sezon rekoltesiyle yüzleri güldüren baklavalık boz Antep fıstığında hasat başladı.

Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Kayabaşı, Hasanlök, Yeşilyurt ve Boğaziçi Mahallelerinde 2 bin 245 dekar alanda üretimi yapılan ve fıstığı baklavada kullanılan yörede, 'boz fıstık' olarak adlandırılan çeşidin hasadına başlandı.

Sabah saatlerinde gruplar halinde fıstık bahçelerine giden işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yaklaşık 10 saat çalışıyor. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallarda elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. Ardından da fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, salkımlarından ayrıştırılmak üzere evlere götürülüyor.

Amanos dağlarının eteklerinde yetişen fıstıkların, baklavalık fıstık olduğunu belirten üretici Yakup Koç, "Bölgemizde yetişen baklavalık fıstık hasadımıza başladık. Fıstık sıcaklardan dolayı yüzde elli oranda fire vermesine rağmen rekolte çok güzel' dedi.

Kayabaşı Mahallesinde bahçesi bulunan üreticilerden Mehmet Durmaz ise şu anda boz fıstığın kilosunun 15-20 lira arasında olduğunu, kendilerinin bu fiyat aralığının 20-25 lira olmasını beklediklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-10 11:01:17



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