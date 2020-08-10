Gaziantep’te 2 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren KOM Şube Polisleri yaptıkları çalışma sonucu Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde durdurdukları bir araçta yaptığı incelemede 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç şoförü gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

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