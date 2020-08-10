Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye 'koronavirüs' cezası

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 651 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarını ihlal ettiği saptanan 2 bin 651 kişiye idari yaptırım uygulandı. Kentte kontrol edilen 425 iş yerinden 3'ü hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-10 12:52:15



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