Gaziantep’te 2 bin 651 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep’te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 651 kişiye işlem yapıldı.

Vaka sayılarının yüksek olduğu illerden Gaziantep’te polis ekipleri kurallara uymayanlara ceza yazmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2 bin 651 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 425 iş yerinden 3’üne de gerekli yasal işlemler yapılırken, tedbirlere uyulmadığı tespit edilen 4 düğün salonu hakkında idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.