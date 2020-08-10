Ev sahibi ile kiracının tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Gaziantep'te, ev sahipleri ile kiracının evden çıkarılma yüzünden yaşadığı tartışmada kan aktı. Evden çıkarılmak isteyen kiracı, ev sahibi ile oğlunu tabancayla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 19 nolu sokaktaki Önder Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Orcay Ö. ve oğlu Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle kiracı Erkan Ö.'den evi boşaltmasını istedi. Ev sahiplerinin isteğini kabul etmeyen Erkan Ö. ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kiracı Erkan Ö., tabancasını çıkararak ev sahibi Orcay Ö. ile oğlu Mehmet Ö.'ye ateş etti. Ev sahibi baba ve oğul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan baba ve oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kiracı Erkan Ö. olay sonrası kaçarken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.