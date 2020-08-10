Gündüz vakti kapkaç yapan şüpheliler tutuklandı

Gaziantep'te gündüz vakti iki kadının değerli eşyalarını kapkaç yoluyla çalan 2 şüpheli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Gümüştekin ve Suyabatmaz mahallelerinde meydana gelen iki kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, kadınları önce araçla takip eden, sonrasında da araçtan inerek kapkaç yapmak suretiyle değerli eşyalarını çalan iki şüpheli şahıs tespit edildi. Kapkaç olaylarının gerçekleştiği esnada bölgedeki güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan iki şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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