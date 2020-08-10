Kameradan tespit edilen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte son 1 haftada meydana gelen 2 kapkaç olayı ile ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlardan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliler, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-08-10 16:46:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.