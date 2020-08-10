Kameradan tespit edilen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son 1 haftada meydana gelen 2 kapkaç olayı ile ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlardan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliler, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-08-10 16:46:50



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