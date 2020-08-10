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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatma Şahin Kasney’in oğlu Kamil Bahadır’ın nikahını kıydı

İHA

Fatma Şahin Kasney’in oğlu Kamil Bahadır’ın nikahını kıydı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney’in oğlu Kamil Bahadır’ın nikahına katıldı.
AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney’in tek oğlu olan Kamil Bahadır Kasney ile Sema Kasney’in nikah töreni yeni tip Kovid19 korona virüs salgını nedeniyle Karapınar Su Gözü Mesire alanında açık havada düzenlenen törenle kıyıldı. Genç çiftin nikahlarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Fatma Şahin genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Nikah törenine katılan misafirleri tek tek kapıda karşılayan AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ailesi konuklarıyla yakından ilgilenirken, törene, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Nizip İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, AK Parti Karkamış ilçe Başkanı Ahmet Özaslan da genç çiftin nikah şahitleri oldu.
Törene STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.
AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney de nikah töreni sonunda yaptığı konuşmada, törene katılarak genç çiftin nikahını kıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve tüm davetlilere teşekkür etti.

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