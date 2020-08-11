Dev uygulamada 4 bin 254 araç kontrol edildi Trafik uygulamasında 691 sürücü ve araç plakasına ceza yazıldı, 82 araç trafikten men edildi

Gaziantep’te asayiş ve Covid19 denetimlerinin yanı sıra trafik uygulamaları da sürüyor. Kent merkezinde yapılan son trafik uygulamasında 4 bin 254 araç ve sürücü kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında icra edilen denetimlerde 691 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 82 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda 4 sürücü belgesine de el konuldu.

Yapılan denetimlerde, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 289 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 41 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 80 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı.



Alkollü sürücü trafik polislerini ‘ben hayatta yalan konuşmam’ diyerek ikna etmeye çalıştı

Zaman zaman ilginç anların yaşandığı denetimlerde trafik polisleri, uygulamada durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne alkolmetreyi üfletmek istedi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ‘Ben hayatta yalan konuşmam’ diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Alkometreyi üfleyen sürücünün 310 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan da cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kentte maske ve sosyal mesafe kuralına ilişkin de denetimler sürüyor. Bu kapsamda maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 617 şahsa idari yaptırım uygulandı.

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