Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep’te

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl devre arasında kiralık olarak takıma kattığı Alexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, önümüzdeki iki yıl boyunca kırmızısiyahımızın başarısı için ter dökecek. Oyuncumuz Alexandru Maxim’e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.

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