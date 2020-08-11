İslahiye'de orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, zarar gördü.

İslahiye'nin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, kül oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-11 17:39:25



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