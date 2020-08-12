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4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

DHA

4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 motosiklet çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerinde görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, S.S. ve H.S.'nin 4 motosiklet çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nizip Eyyüp BURUN
2020-08-12 10:31:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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