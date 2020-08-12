225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 225 adet tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı operasyonda şüpheli şahıslar, tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 24 adet çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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