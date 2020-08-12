Tarih ve spor beraber yaşayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fırat Havzası’nın Dünya’ya tanıtılması ve turizme kazandırılması için Zeugma Antik Kenti’nin yanında “Su Sporları Merkezi” Projesi’ni hazırladı. Proje tamamlandığında Zeugma kıyıları da yeni cazibe merkezi olacak.

Tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla Fırat Havzası’nın Dünya tarafından tanınması ve su sporlarına kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir proje için kollar sıvandı. Rumkale’de turizm amaçlı çalışmalar devam ederken yine Aşağı Fırat Havzası’nda Zeugma Antik Kenti’nin yanında bulunan koya yapılması planlanan Su Sporları Merkezi ile tarih ve spor iç içe yaşanacak. Tarihi dokunun tamamen korunacağı proje, karadan tamamen bağımsız olarak yüzen iskeleler üzerine kurulacak, sit alanına zarar verilmeyecek. Yüzer merkezde kürek, kano, su kayağı, yelken ve motorlu su sporları gibi birçok branşların ihtiyaçları karşılanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Su Sporları Merkezi Projesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunularak onay süreci başladı. Proje tamamlandığında içerisinde teknelerin yanaşacağı iskele, kayıkhane, yarışmalarda kullanılacak bakım onarım merkezi, yemek ve dinlenme alanı, çocukların yararlanacağı aqua park ile bölgeye gelen ziyaretçilerin yüzebileceği yüzme havuzları olacak.

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