Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

İslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra nöbetçi mahkemeye sevK edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-12 18:37:28



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