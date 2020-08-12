İslahiye'de orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.
İslahiye'ye 18 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi Kuzoluk mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'tan gelen 1 helikopterin de havadan destek verdiği ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardında söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-08-12 21:14:46
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