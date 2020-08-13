Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Norkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından önceden belirlenen bir çok adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Norkotik ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen birçok farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Kentte, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda 28 şüphelinin "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını adreslerde yapılan aramalarda ise, 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ele geçirildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

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