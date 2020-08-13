32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesinde yakalanan şahsın 14 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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