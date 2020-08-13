Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te yeni yasaklar geldi

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Yeni tip korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep'te yeni yasak kararları alındı. Vali Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı.

Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, “Covid19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır” dedi.

Öte yandan Vali Gül, “Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından, sabah 07.0010.00 akşam 17.0020.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’dan sonra sebze, meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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