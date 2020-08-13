Arabanlı hayırsever iş adamı Şahin’in acı günü

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Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan Arabanlı hayırsever genç iş adamının babası ve Kadiri tarikatı şeyhlerinden Mehmet Şahin vefat etti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüksek tansiyon tedavisi gören Kadiri Tarikatı Kosan Ocağı Çavuşu Şeyh Mehmet Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin’in babası olan Şeyh Mehmet Şahin’in cenazesi Araban ilçesi mezarlığında kılınan öğle namazına müteakip ilçe mezarlığına defnedilecek.

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