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SANKO Üniversitesi sanal tanıtım günleri devam ediyor SHMYO Müdürü Prof. Dr. Özkur: “Alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” “Yüksekokulumuz bölgemiz ve ülkemiz için yeni ekonomik kaynaklar sağlayacak”

İHA

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi sanal tanıtım günleri devam ediyor SHMYO Müdürü Prof. Dr. Özkur: “Alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” “Yüksekokulumuz bölgemiz ve ülkemiz için yeni ekonomik kaynaklar sağlayacak”

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Prof. Dr. Özkur, SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi’nden İbrahim İncioğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen sanal tanıtım gününde, velilere ve öğrencilere bu yıl eğitime başlayacak SHMYO ile ilgili bilgi verdi.
SHMYO’nun ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım ile tıbbi görüntüleme teknikleri bölümlerine 20202021 akademik döneminde ilk öğrencileri alacakları için mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Özkur, “Gaziantep'te hizmet veren birçok sağlık kuruluşunun yanı sıra, 1,875 yatak kapasiteli şehir hastanesi de hizmete açılacak” dedi.
Şehir hastanesinin yardımcı sağlık personeline duyulan ihtiyacı daha da önemli hale getireceğini kaydeden Prof. Dr. Özkur, SANKO Üniversitesi olarak alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.
Ortadoğu ülkelerinden SANKO Üniversitesi’ni tercih edecekler için Gaziantep’in cazibe merkezi olduğunu anımsatan Prof. Dr. Özkur, SHMYO’nun bölge ve ülke için yeni ekonomik kaynaklar sunacağına vurgu yaptı.
SANKO Üniversitesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi 600 yataklı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde aldıklarını anımsatan Prof. Dr. Özkur, “SANKO Üniversitesi Hastanesi, öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almalarının yanı sıra, mezunlarımız için de önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Özkur, SHMYO’nun her bölümde 14 ücretli, 20 yüzde 25 indirimli, 6 tam burslu olmak üzere 40’ar olmak üzere toplam 160 öğrenciyle eğitime başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü
SANKO Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ’ın, tıbbi görüntüleme teknikleri bölüm başkanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Özkur, şöyle konuştu:
“Tıbbi görüntüleme teknikeri; tıbbi görüntüleme cihazlarını amacına uygun ve doğru biçimde kullanan sağlık personelidir. Radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), kemik mineral dansitometrisi çekimleri ve manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapabilirler.
İlimizdeki üniversitelerde bulunmayan bu programda, uzman kadromuzun vereceği eğitimlerin yanı sıra, hastanemiz radyoloji bölümümüzde son teknoloji ekipmanlarla öğrencilere pratik kazandırılmasını da sağlayacağız.”
Ameliyathane hizmetleri bölümü
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Uysal’ın SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkur, ameliyathane teknikerinin cerrahi malzeme ve aletlerin kullanıma hazırlanmasını, ameliyatların steril ve güvenli ortamda gerçekleşmesini sağlayan, hekim uygun gördüğünde ameliyat ekibine yardım eden sağlık personeli olduğunun altını çizdi.
Bölgede faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının ameliyathane teknikerine ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkur, öğrencilere teorik olduğu kadar pratik eğitim ve özellikle ameliyathane ortamında deneyim kazanma olanağı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.
Hastanede tam donanımlı 10 ameliyathane bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkur, “Ameliyathanelerde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatlar yapılırken, gerekli durumlarda ameliyatların kamera kaydı gerçekleştirilmekte, uzaktan izlenerek eğitimler de yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.
Anestezi bölümü
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek’in, SHMYO Anestezi Bölüm Başkanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uzman doktorun yardımına ihtiyaç duyacağı anestezi işleminin güvenle başlatılması/bitirilmesi, ameliyat boyunca hastanın hayati verilerinin izlenmesi, gibi işlemlerden sorumlu olan anestezi teknikeri, ameliyathane ortamında anesteziyle ilgili ekipmanlara hakim, güç, dikkat ve sabırla çalışırlar. Öğrenciler hastanede bulunan 10 ameliyathanede pratik ve uygulamalı dersler alacak, vaka çeşitliliği/sayısı yanında zengin öğretim üyesi kadrosunun da avantajlarını yaşayacaklar. Alanında aranan niteliklere sahip, tam donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirilmeyi hedefliyoruz.”
İlk ve acil yardım bölümü
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz’ın SHMYO İlk ve Acil Yardım Bölüm Başkanı olduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, bölümle ilgili şu paylaşımı yaptı:
“Acil tıp teknikeri hayati risk taşıyan hasta/yaralıya ilk müdahalede bulunarak, sağlık kuruluşuna güvenle ulaştırılmasını sağlayan sağlık personelidir. Hastanemizin Acil Servis Ünitesi her türlü müdahalenin yapılabildiği, hasta yoğunluğu olan ve bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler için uygun olanakları sağlayacak kapasitededir. Uzman kadromuzun da katkı sağlayacağı uygulama ağırlıklı eğitimlerle öğrencilere pratik de kazandırılmaktadır. Mezunlarımız, acil servis ve ambulans hizmeti sunan sağlık kuruluşları, 112 Acil Çağrı Merkez ve İstasyonları yanında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) çalışabilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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