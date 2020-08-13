Gaziantep'te 2 bin 547 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polis tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 547 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğunu ihlal eden 2 bin 547 kişiye para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, 610 iş yerinde de denetim yapıldığı, bir işletme hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-13 10:44:35



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