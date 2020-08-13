Virüsü yenen hamile kadın coşkuyla karşılandı

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde korona virüse yakalanan ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastalığı yenen 8 aylık hamile Yıldız Deniz, akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı.

Korona virüse yakalanan ve 8 aylık hamile olan Yıldız Deniz, 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Deniz, evlerinin önünde dost ve akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldız Deniz ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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