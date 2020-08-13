Natiia Pantsulaila'da yuvada kaldı

İç ve transferde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALGSPOR 20202021 Sezonu ve UEFA Şampiyonlar ligi için bomba transferine devam ediyor.

SarıGri'li takımın başarılı oyuncusu ve kaptanı olan Natiia Pantsulaila ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Natiia, yeni sezonda da Gaziantep ALGSPOR 'da kalmayı tercih etti. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak olmanın heyecanını yaşayan Pantsulaia, kendisine bu fırsatı veren kulüp başkanı Ali Gözcü ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğü belirtildi.

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