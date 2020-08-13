Vakıf yükseköğretim kurumları 2020 raporu SANKO Üniversitesi, kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre sekizinci sırada yer alıyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu” yayımlandı.

Raporda, SANKO Üniversitesi, kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre sekizinci sırada yer aldı.

İlk kez 2018 yılında yayımlanan ve akademik, idari ve mali verileri içeren rapor, yükseköğretim kurumlarına ait kapsamlı bilgiler içeriyor.

77 vakıf yükseköğretim kurumuna ait verilerin değerlendirildiği raporda, SANKO Üniversitesi kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre sekizinci, öğrenci başına cari gider miktarına göre 10’uncu, öğretim üyesi yetiştirmeye katkısı, Araştırma görevlisi sayısına göre 12’nci, YKS başarılarına göre Tıp Fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri arasında ise 16’ncı sırada bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Yükseköğretim Kurulu Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporu’nun SANKO Üniversitesi açısından önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, ilk öğrencilerini 20142015 yılında alan SANKO Üniversitesi’nin 77 vakıf üniversitesi arasında kısa sürede sağladığı başarının, güçlü temeller üzerine kurulmaları ve hedefe uygun yapılanman kaynaklandığını belirterek, “Daha iyi olmak için her türlü fedakarlığı göstererek elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” dedi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. 2020 2021 akademik döneminde öğrenci alacağı açıklanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

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