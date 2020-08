En büyükler arasındaki Gaziantepli firma sayısı 61’e yükseldi

Geçtiğimiz ay açıklanan İlk 500 listesine de 26 firma ile giren Gaziantep, bu sonuçlarla beraber Türkiye'nin ilk bin büyük sanayi kuruluşu arasındaki firma sayısını 61’e yükseltti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019” araştırmasında bir önceki yıl 33 firma ile yer alan Gaziantep’in bu rakamı 35’e yükseldi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gururu bizlere yaşatan, şehrimizin ticari anlayışını, azmini ve üretkenliğini örnek kılan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı ve ekip arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Covid19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin giderek azalacağını ve normalleşmeyle birlikte Gaziantep’in gelecek hedeflerine çok daha sıkı adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Yıldırım, “Şehrimizin yükselişi ve gelecek için verdiği parlak sinyaller gün geçtikçe daha da belirginleşecek. Tüm rakamlardan okuduğumuz bu” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre ilk bin arasında 57 firmamızın yer aldığını hatırlatan Başkan Tuncay Yıldırım, “Çok şükür ki her şeye rağmen her geçen yıl yükselişimizi sürdürüyoruz. İhracatımızı artırıyor, Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyoruz. Şehrimizin bu yükselişinde de en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. Geçtiğimiz yıl ilk bin arasında 57 firmamız vardı. Bu yıl bu sayıyı artırarak 61’e çıkarttık. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Gaziantep Ticaret Odası olarak hedeflerimiz, hayallerimiz var. Şehrimizi ekonomik anlamda ülkemizin ilk 4 ilden biri yapmak istiyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda da tüm imkanlarımızı iş insanlarımız için seferber ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve ticari hayatta yaşanan sorunlara ürettiğimiz çözümlerle güçlü bir biçimde iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

