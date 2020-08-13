Gaziantep’te bir günde 2 bin 547 kişiye ceza

Yeni tip korona virüs vaka sayılarının artığı ve yeni yasaklama kararlarının alındığı Gaziantep’te bir günde 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 547 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Denetlenen 610 iş yerinden 1'ine de işlem yapıldı.

Her gün 3 bine yakın sosyal mesafe ve maske cezasının kesildiği kentte vatandaşlar cadde ve sokakları doldurmaktan vazgeçmiyor.

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