Nurdağı'nda orman yangını 1 saatte söndürüldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Şatırhüyük Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'tan gelen 1 helikopter ile camiden yapılan anons ile mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2020-08-13 21:43:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.