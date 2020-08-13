Nurdağı'nda orman yangını 1 saatte söndürüldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Şatırhüyük Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'tan gelen 1 helikopter ile camiden yapılan anons ile mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-08-13 21:43:24
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