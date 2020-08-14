Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir fabrikaya düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve ambalaj kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı sigara kağıdı basımı yapıldığı bilgisi üzerine Sanayi Mahallesi´ndeki fabrikaya operasyon düzenledi. Fabrikada yapılan aramada; 1 ton 352 kilo kaçak sigara kağıdı, 398 bin 740 adet basılı sigara kağıdı ile 619 kilo ambalaj kağıdı ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-14 10:12:28
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