Genç kız ölüme böyle gitti

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Gaziantep’te 4. kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.’nin, konuyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşıyla beraber binaya girerken görüntüleri ortaya çıktı.

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.’nin binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Duygu D.’nin, gözaltına alınan erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdiği görülüyor.

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