Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)

'OLAY ANINI GÖRMEDİM'
Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-08-14 17:42:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.