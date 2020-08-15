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Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı Şüpheli, adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı

İHA

Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan Mehmet K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı Şüpheli, adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı

Gaziantep’te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu D. olayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan Mehmet K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu D. (17) olayında karar verildi. Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli Mehmet K., gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.
Tutuklanan Mehmet K., gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.

Vali Gül'den açıklama
Öte yandan tutuklama kararı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır. Bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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