Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (5)

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GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan'ın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-08-14 23:44:56



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